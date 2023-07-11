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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

كولر
كولر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات في السادسة من مساء اليوم بإستاد مختار التتش ثم يخوض المران الأخير غداً قبل أن يختار كولر القائمة التي سيدخل بها معسكرا مغلقا ليلة مباراة القمة.


وطلب كولر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غلق التدريبات لزيادة معدلات التركيز وإعادة تفعيل الحظر الإعلامي والتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي وهو ما تم إخطار الفريق به علي جروب الواتس اب أمس.


واستقر السويسري مارسيل كولر علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري، ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه اجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.


وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الاخيرة أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فإن كولر قد استقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

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