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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بمنطقة مفيض باريس بالوادي الجديد

أصيب 9 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمنطقة مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

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تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالمدخل الثاني لمفيض باريس بطريق باريس – العوينات أسفر عن إصابة كل من محمود احمد ابراهيم 33 عامًا ومقيم أسيوط،  حسين عامر عبد السلام 15 عامًا، ومقيم أسيوط، محمد أحمد ابراهيم، 35 عامًا، احمد عبد السلام حسين 25 عامًا، ومقيم أسيوط، محمد عبد السلام حسين 30عامًا، ومقيم أسيوط، حسام علي السيد 18عامًا، ومقيم أسيوط، حمدي موسي احمد 43عاما، ومقيم بالوادي الجديد، أحمد حمدي موسي 12 عامًا، ومقيم الوادي الجديد، أحمد موسي احمد 35عامًا ومقيم الوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي، وجاري نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال العلاج.

 وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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