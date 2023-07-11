معلم رياضيات ثانوية عامة: امتحان الديناميكا مش سهل وركز على دروس بعينها

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب شكاوى بعض الطلاب من صعوبة امتحان الديناميكا 2023 الذي امتحنه اليوم طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن جانبه .. علق محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة على امتحان الديناميكا 2023 قائلا :امتحان الديناميكا 2023 اليوم ، راعي الوقت المحدد للامتحان ، على عكس العادة ، فجاءت الاسئلة مناسبة لزمن الامتحان

واستكمل محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع مادة الرياضيات للثانوية العامة قائلا : " امتحان الديناميكا 2023 مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبة عرفت تفكر" .

وقال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : واضع امتحان الديناميكا 2023 ، أصر على التركيز على دروس بعينها وتجاهل الباقي ، حيث ركز جدا على كمية الحركة والدفع على حساب التكامل على سبيل المثال .

وأضاف محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : لسنا ضد ان يكون فى افكار مختلفة فى امتحان الديناميكا 2023 “ لان دة طبيعي فى مادة الرياضيات” ، لافتاً إلى أن الامتحان مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبه عرفت تفكر .

وأخيرا قال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : اتمنى اخر امتحان يكون مسك الختام ، “عشان نفسنا كلنا نشوف اليوم اللى يكون فيه عدد طلبة علمي رياضي اكبر من علمى علوم أو نفس عددهم على الأقل”