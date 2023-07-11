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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: 30 يوليو بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بكلية الطب

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 127 يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري بمقر كلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بالتعاون مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور شريف الجيار مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الدكتور منصور خلال الاجتماع ماتم إنجازه في المركز من أعمال أكاديمية خلال الفترة الماضية، منها عقد الإختبار الأكاديمي رقم 126 يوم السبت الموافق 17 يوليو، بحضور 158 مشارك، وعمل 37 ترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية، و570 ترجمة إنجليزية وفرنسية وألمانية وترجمات عكسية من الإنجليزية للعربية خلال الدورات، ودورتين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، و7 دورات للغة الفرنسية، ودورة للغة الإنجليزية، وجاري حجز دورة اللغة الفرنسية، ودورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودورة اللغة الإنجليزية.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيس جامعه بني سويف دراسات العليا والبحوث مركز اللغات والترجمة منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ن رئيس جامعة بني سويف وأعضاء مجلس الإدارة نائب رئيس الجامعة مجلس الإدارة و مجلس الادارة لفترة الماضية

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