تنسيق القبول بالجامعات 2023.. تفاصيل اختبارات القدرات بـ"فنون تطبيقية حلوان"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة .

وسيتم تنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها؛ وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

وقامت وزارة التعليم العالي، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وكشفت ادارة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ان شكل اختبار القدرات يشمل :

الامتحان يتكون من 3 أجزاء، تعتمد على المهارات الفنية للطلاب،وهى:

- امتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.

- أجزاء خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

- سؤال نظري من ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه هذا العام الماضي بسبب منع التجمعات و الحفاظ على سلامة الطلاب.

ويشترط للنجاح بالاختبار أن يحصل الطالب علي ٦٠ درجة من أصل ١٠٠ بالامتحان.

في حال تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات يتوجه الطالب للكلية في اقرب وقت لتعديل موعد الامتحان الخاص به و يؤديه في يوم اخر دون اي مشكلة.