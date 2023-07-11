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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد شكاوى صعوبته|مراجعة نموذج إجابة الديناميكا قبل بدء التصحيح بكنترولات الثانوية العامة

رضا حجازي في كنترولات
رضا حجازي في كنترولات الثانوية العامة 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لجنة واضعي امتحانات الثانوية العامة 2023 أكدت في تقرير لها أن امتحان الديناميكا 2023 الذي امتحنه اليوم طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن امتحان الديناميكا 2023 ، أسئلته جاءت واضحة وخالية من التعقيد أو الغموض ، ولم تخرج عن المنهج المدروس خلال العام الدراسي 2022 / 2023.

وأوضح المصدر أنه قبل تصحيح امتحان الديناميكا 2023 ، سوف يتم مراجعة نموذج اجابة امتحان الديناميكا 2023 أولاً من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء لإقراره لضمان حق الطلاب .

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا 2023 ، وبلغ إجمالى عدد الممتحنين (94771) طالب وطالبة في (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

شكاوى من امتحان الديناميكا 2023 

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الديناميكا اليوم، ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء الطلاب في امتحان الديناميكا من أمام إحدى المدارس بشبرا مصر.

وقال أحد طلاب الثانوية العامة، إن امتحان الديناميكا جاء في مستوي متوسط بنسبة 85٪؜، وكان يوجد بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلي وقت عند الحل.

وتابع طالب آخر، أن امتحان الديناميكا جاء صعبًا للغاية، وتعد الأسئلة المقالية سهلة نسبيًا بالمقارنة مع باقي أسئلة الامتحان.

وأضاف الطالب خالد صبحي، أنه يوجد شكوي عامة من امتحان الديناميكا، ويعتبر من أصعب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام عقب مادة الكيمياء. 

وطالب أحد طلاب الثانوية العامة، بزيادة وقت الامتحان للدفعات القادمة، خاصة للشعبة العلمي رياضة، والتي تحتاج لوقت أطول لحل المسائل. 

معلم :  امتحان الديناميكا 2023 مش سهل على فكرة 

ومن جانبه .. علق محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة على امتحان الديناميكا 2023 قائلا :امتحان الديناميكا 2023 اليوم ، راعي الوقت المحدد للامتحان ، على عكس العادة ، فجاءت الاسئلة مناسبة لزمن الامتحان 

واستكمل محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع مادة الرياضيات للثانوية العامة قائلا :   " امتحان الديناميكا 2023 مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبة عرفت تفكر" .

وقال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة  : واضع امتحان الديناميكا 2023 ، أصر على التركيز على دروس بعينها وتجاهل الباقي ، حيث ركز جدا على كمية الحركة والدفع على حساب التكامل على سبيل المثال .

وأضاف محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة  : لسنا ضد ان يكون فى افكار مختلفة فى امتحان الديناميكا 2023 “ لان دة طبيعي فى مادة الرياضيات” ،  لافتاً إلى أن الامتحان مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبه عرفت تفكر .

وأخيرا قال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة  : اتمنى اخر امتحان يكون مسك الختام ، “عشان نفسنا كلنا نشوف اليوم اللى يكون فيه عدد طلبة علمي رياضي اكبر من علمى علوم أو نفس عددهم على الأقل”

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