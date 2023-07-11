عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل ..إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين رؤوس الماشية من "الأبقار والجاموس والأغنام والماعز"السبت المقبل ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة ، كما أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق الطبية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.

زراعة الشرقية تنظم مدرسة حقلية بقرية العزازي للنهوض بمحصول الذرة الشامية

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى بدء فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ م  من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة مابين (لجان ثابتة و متحركة ) مجهزة بكافة التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وهى "الشرطة -  المحليات - الزراعة - الأوقاف – الكنائس" وذلك لتوفير الدعم الأمنى واللوجيستي للحملة البيطرية القائمة على التحصين وتذليل العقبات لنجاح الحملة.

وأضاف مدير المديرية أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.

الأبقار والجاموس البيطرى الحملة القومية الثروة الحيوانية الطب البيطري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللجان الطبية الوحدات البيطرية الوادى المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

ترشيحاتنا

مدبولي : رد من 35 إلى 55%؜ من ضريبة دخل بعض المشروعات

مدبولي: الحكومة أعفت 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

هل طلب الزمالك حكاما أجانب لمباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يجيب

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

تقديرًا لمشواره الفني | المتحدة تتكفل بعلاج إيمان البحر درويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ