السبت المقبل ..إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين رؤوس الماشية من "الأبقار والجاموس والأغنام والماعز"السبت المقبل ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة ، كما أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق الطبية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى بدء فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ م من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة مابين (لجان ثابتة و متحركة ) مجهزة بكافة التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وهى "الشرطة - المحليات - الزراعة - الأوقاف – الكنائس" وذلك لتوفير الدعم الأمنى واللوجيستي للحملة البيطرية القائمة على التحصين وتذليل العقبات لنجاح الحملة.

وأضاف مدير المديرية أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.