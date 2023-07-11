7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

أغلب الرجال يصابون في مرحلة عمرية ما بالصلع، ولا يعلمون السبب وراء حدوثه، ولكن الأمر يكون محبط بالنسبة لهم بشكل كبير، وفي السطور التالية سنوضح الأسباب الرئيسية وراء حدوث الصلع عند الرجال.

أسباب الصلع عند الرجال

وقال الدكتور محمد محمود أخصائي زراعة الشعر الطبيعى، أن هناك العديد من الأسباب الرئيسية وراء حدوث الصلع عند الرجال، ومن أبرزها ما يلي :

1_ أسباب وراثية، وهي ما تسبب الصلع الوراثي.

2- اسباب هرمونية، وهي ما تسببها خلل هرنونات الذكورة، أو هرمونات الغدة الدرقية.

3-أسباب نفسية، وقد يتسبب بها التعرض لصدمة نفسية شديدة أو ضغط نفسي.

أسباب الصلع عند الرجال

4- أسباب مناعية، وقد تحدث بسبب الإصابة بالأمراض المناعية.

5 _ أمراض أنيميا الدم

6_ العادات السيئة، مثل : التدخين، وإستخدام مواد لفرد الشغر كاليراتين، والبروتين.

7- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة قد تساهم في حدوث الصلع ايضا.