عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| عمرو مصطفى يعلن إصابته باضطراب فرط النشاط والحركة.. والأسباب المتوقعة وراء نحافة إيمان البحر درويش الشديدة

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى


اعلن الفنان عمرو مصطفى ، فى لقاء ببرنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، أنه مصاب باضطراب فرط الحركة (ADHD) لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي. 

داوم على تناولها.. فاكهة لن تخطر ببالك تحمى من الأمراض المزمنة والسرطان

يعد الموز من الفواكه الرخيصة الموجودة طوال العام ولا يدرك الجميع أهميتها الصحية فهو أحد عوامل الوقاية من السرطان والأمراض الخطيرة لذا من المهم معرفة فوائدها الصحية 


مرض إيمان البحر درويش.. أسباب مفزعة لفقدان الوزن المفرط

نشرت  ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية ، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية .. فما الاسباب المرضية المتوقعة وراء ذلك 

الصحة المراة الموز إيمان البحر درويش عمرو مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك بشأن انضمام أمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

داوم على تناولها.. فاكهة لن تخطر ببالك تحمى من الأمراض المزمنة والسرطان

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

5 أسباب لتساقط الشعر المفاجئ .. انتبهي لها

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

نشرة المرأة والصحة.. هبة قطب تحذر الستات من خطأ يدمر الزواج.. خطوبة طفلين تثير غضب رواد السوشيال ميديا

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

ترشيحاتنا

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

الحقيقة القاسية.. صدمة لـ زيلينسكي بشأن خطط أمريكا تجاه أوكرانيا

روسيا تعلن مفاجأة مدوية بشأن معارضة بولندا انضمام أوكرانيا لـ الناتو

بلينكن: أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا بـ الناتو في خضم الحرب

رئيس الوزراء : تخارجنا من مشروعات بـ 1.9 مليار دولار

إعفاء 10 سنوات .. مجلس الوزراء يزف بشرى للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ