نشرة المرأة والصحة| عمرو مصطفى يعلن إصابته باضطراب فرط النشاط والحركة.. والأسباب المتوقعة وراء نحافة إيمان البحر درويش الشديدة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى



اعلن الفنان عمرو مصطفى ، فى لقاء ببرنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، أنه مصاب باضطراب فرط الحركة (ADHD) لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي.



داوم على تناولها.. فاكهة لن تخطر ببالك تحمى من الأمراض المزمنة والسرطان

يعد الموز من الفواكه الرخيصة الموجودة طوال العام ولا يدرك الجميع أهميتها الصحية فهو أحد عوامل الوقاية من السرطان والأمراض الخطيرة لذا من المهم معرفة فوائدها الصحية



مرض إيمان البحر درويش.. أسباب مفزعة لفقدان الوزن المفرط

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية ، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية .. فما الاسباب المرضية المتوقعة وراء ذلك