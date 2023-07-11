داوم على تناولها.. فاكهة لن تخطر ببالك تحمى من الأمراض المزمنة والسرطان

يعد الموز من الفواكه الموجودة طوال العام ولا يدرك الجميع أهميتها الصحية فهو أحد عوامل الوقاية من السرطان والأمراض الخطيرة.



فمعظم الأشخاص يعرفون فوائد الموز لتحسين الهضم وإنقاص الوزن ولكنهم لا يتوقعون أنه سلاح فعال للوقاية من الأمراض.

ونعرض لكم في هذا التقرير أهم فوائد الموز في الوقاية من الأمراض "eatthis".

ويعمل الموز على حماية الجسم بطرق متعددة فهو فعال في تقليل الكوليسترول ، الذي يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة والقلب والسكتة الدماغية

يحتوى الموز على مواد فعالة في تقوية المناعة والجهاز العصبي وتحسين الحالة المزاجية مما ينعكس على الجسم والصحة بالايجاب.

ويساعد الموز أيضا في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب ، وذلك بفضل احتوائه على مادة الكاروتين.