بعد إعلان طرحها.. وزيرة التخطيط : تلقينا 6 عروض على شركة وطنية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الشركات والطروحات التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي محطة جبل الزيت، وهذه المحطة تم الطرح لها، إذ أن الصندوق السيادي قام بطرح المحطة على عدد من المتنافسين وتم تلقي عدد من العروض، وتم دراسة العروض والتفاوض مع المستثمرين للتوصل لأفضلها.

وأضافت الوزيرة أنه تم قبول أعلى سعر من أعلى مستثمر في يونيو 2023، ويتم منح المستثمر الذي تقدم لأعلى عرض مهلة 60 يوم ليتم عمل الفحص من الجهة المعنية ومن المتوقع أن يتم الترسية في شهر أكتوبر من هذا العام وجاءت في حدود 300 مليون دولار.

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن شركة وطنية تقدم عليها 6 عروض أيضا، وتم المضي قدما معهم، وبدأ مجموعة منهم من المؤهلين للفحص النهائي، في حدود 3 شركات، والترسية ستكون في شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر.

واستكملت وزيرة التخطيط، أن الطرح الآخر يتمثل في محطات تحلية المياه، ويوجد خطة لوزارة الإسكان والحكومة المصرية خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3 مليون متر مكعب باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها.