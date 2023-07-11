بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تحرك عاجل من محامي ترامب بشأن محاكمته

طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من القاضية الفيدرالية، أيلين كانون، تأجيل تحديد موعد المحاكمة لقضيتهم الفيدرالية في فلوريدا.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، جادل محامو ترامب بأن محاكمته يجب ألا تتم كما هو مقرر، وربما لا تتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويواجه ترامب ونوتا اتهامات اتحادية تتعلق بتعاملهما مع سجلات حكومية حساسة بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وجاء طلب محامو ترامب بعد أن حددت كانون موعدا للمحاكمة في 14 أغسطس وطلب ممثلو الادعاء تأجيله حتى ديسمبر.

جادل فريق ترامب القانوني بأن أيا من الخطين الزمنيين غير مقبول، لكنه لم يقترح تاريخا للبدء.

وتزعم لائحة الاتهام، التي تم تقديمها في فلوريدا، أن ترامب سعى إلى عرقلة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين الكبرى وإخفاء الاحتفاظ بالوثائق السرية.

وقال محامو الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة: “إن الشروع في المحاكمة خلال فترة دورة الانتخابات الرئاسية حيث يكون المرشحون المعارضون معارضين بشكل فعال إن لم يكن حرفيا معادين بشكل مباشر لبعضهم البعض في هذا الإجراء سيخلق تحديات غير عادية”.

وجاء في الطلب أيضا عن القضية المرفوعة ضد ترامب: “ترأس المحكمة الآن محاكمة قدمتها إدارة رئيس حالي ضد منافسه السياسي الرئيسي، وهو نفسه مرشح بارز لرئاسة الولايات المتحدة”.