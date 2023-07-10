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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين الدولارات.. الكشف عن تكلفة تحقيق وزارة العدل الأمريكية في قضايا ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، بأن التحقيقات في سوء التعامل المزعوم للوثائق السرية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كلفت أكثر من 9 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مكتب المستشار الخاص المشرف على التحقيقات أنفق أكثر من 5.4 مليون دولار على رواتب الموظفين والسفر والإيجار.   

 وأظهرت بيانات وزارة العدل الأمريكية، أنها أنفقت 3.8 مليون دولار أخرى على توفير الدعم لمكتب المستشار الخاص جاك سميث، من بينها كل تفاصيل الحماية الخاصة بالمستشار كلما لزم الأمر.

وأظهرت البيانات أن تحقيقات مستشارين اثنين آخرين، هما جون دورهام الذي عمل على تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة العام 2016، كلفت 7.6 مليون دولار منذ أن تولى مهمته إبان فترة رئاسة ترامب في 2020.

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والمستشار الآخر هو روبرت هير الذي عمل على التحقيقات المتعلقة فيما إذا أساء الرئيس جو بايدن التعامل مع وثائق سرية وجدت في بيته ومكتب سابق، وأظهرت البيانات أن هير أنفق 616 ألف دولار في شهرين ونصف فقط.

دونالد ترامب دونالد

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