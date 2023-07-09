عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من زيلينسكي على تصريحات ترامب بإنهاء الحرب في 24 ساعة

زيلينسكي وترامب
زيلينسكي وترامب

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن تجاوز المرحلة الساخنة من الصراع مع روسيا، لا تعني أن يكون بذلك نهاية له.

واشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، إلى أن الحرب لا بد أن تنتهي بالعدل والسلام، حتى نتمكن من استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أن نهاية المرحلة الساخنة من الحرب ونهاية الصراع لا تعني نهاية الحرب ككل.

وعلق الرئيس الأوكراني على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قادر على إنهاء الحرب في غضون يوم واحد، قائلا: "يبدو أن ترامب كانت لديه تلك الساعات الـ 24 ذات مرة في حياته. 

وأضاف: "كنا في حالة حرب مع روسيا، لم تكن حربا شاملة، لكنها كانت حرب، وكان لديه وقت تحت تصرفه، ولكن يبدو أنه كان لديه أولويات أخرى".

زيلينسكي: ليس علينا ضغوط من أوروبا بعد تجاوز 500 يوم في الحرب

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

زيلينسكي: ليس علينا ضغوط من أوروبا بعد تجاوز 500 يوم في الحرب

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني

برلمان القرم يعلن ملاحقة زيلينسكي بتهم الإرهاب

ترشيحاتنا

كامل الوزير: عوائد تجارة الترانزيت تتجاوز دخل السياحة ونستهدف الوصول لـ 40 مليون حاوية

بايدن يصل بريطانيا لمناقشة قضايا الأمن والمناخ مع سوناك والملك تشارلز

5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

حلول عاجلة لمواجهة نقص الأدوية المستوردة.. ماذا فعلت الحكومة؟

طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ