أول رد من زيلينسكي على تصريحات ترامب بإنهاء الحرب في 24 ساعة

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن تجاوز المرحلة الساخنة من الصراع مع روسيا، لا تعني أن يكون بذلك نهاية له.

واشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، إلى أن الحرب لا بد أن تنتهي بالعدل والسلام، حتى نتمكن من استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أن نهاية المرحلة الساخنة من الحرب ونهاية الصراع لا تعني نهاية الحرب ككل.

وعلق الرئيس الأوكراني على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قادر على إنهاء الحرب في غضون يوم واحد، قائلا: "يبدو أن ترامب كانت لديه تلك الساعات الـ 24 ذات مرة في حياته.

وأضاف: "كنا في حالة حرب مع روسيا، لم تكن حربا شاملة، لكنها كانت حرب، وكان لديه وقت تحت تصرفه، ولكن يبدو أنه كان لديه أولويات أخرى".