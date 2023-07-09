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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: ليس علينا ضغوط من أوروبا بعد تجاوز 500 يوم في الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الموافقة على انضمام أوكرانيا لعضوية للناتو ستكون رسالة مهمة مفادها أن الحلف غير خائف من روسيا.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لشبكة ABC: لم أشعر بأي ضغوط من مسؤولين غربيين بعد أن تجاوز أمد الحرب في أوكرانيا 500 يوم، لافتا إلى أن المسؤولين الغربيين يتفهمون حجم الصعوبات والتحديات التي نواجهها.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الهجوم المضاد سمح للقوات الأوكرانية بأن تأخذ زمام المبادرة في الحرب ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني، على أهمية الصواريخ بعيدة المدى للتقدم في الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن كييف بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لمحاربة القوات الروسية التي غزت بلاده.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "بدون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط تنفيذ عمليات هجومية ولكن أيضا إجراء عمليات دفاعية".

وتابع: " الصواريخ بعيدة المدى ضرورية لهجومنا المضاد الذي لا يمكننا التقدم فيه بدون أسلحة هجومية متطورة"، مشددا على أنه ينبغي القيام بكل ما يلزم هذا العام لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

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