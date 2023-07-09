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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مستعدة.. الرئيس الأمريكي يصدم أوكرانيا بشأن انضمامها لـ حلف الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع قناة CNN، اليوم الأحد، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعلى جانب آخر، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الناتو سيبدي وحدته في قمة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بسبل تقريب أوكرانيا من الحصول على العضوية.

وأعاد ستولتنبرغ تأكيد وجهة نظره بأن أوكرانيا "ستصبح عضوا"، وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سترسل قمتنا رسالة واضحة مفادها أن حلف شمال الأطلسي متحد، وأن العدوان الروسي لن يحقق أهدافه".

كما قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن الحكومة المجرية مصرة على أنه لا يمكن مناقشة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو طالما استمر النزاع المسلح في البلاد.

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وأضاف وزير الخارجية المجري: "لا يمكن مناقشة عضوية الناتو لدولة في حالة حرب"، مشيرا إلى أن هذه القضية لا يمكن إدراجها في جدول الأعمال.

ومن جانبه، اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف لن تتمكن من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”: "أكرر طلب أوكرانيا لقادة حلف الناتو الذين سيجتمعون في فيلنيوس في 11-12 يوليو القادم في القمة السنوية للكتلة، للترويج لطلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "نحن ندرك أنه خلال المرحلة الساخنة من الصراع من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار سياسي بالإجماع لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو".

الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي

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