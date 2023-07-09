مقتل 470 جنديا.. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا فى منطقة كراسنى ليمان خلال اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف في بيان: “تم إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين من مجموعات التخريب / الاستطلاع بالقرب من غابات سيريبريانسكي”، لافتا إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 80 فردًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، ومركبتان قتاليتان مصفحتان، وشاحنتان صغيرتان، ونظام مدفعي بمحرك من طراز Gvozdika، ومدفعان من طراز D-30 ومدفع واحد.

وأضاف كوناشينكوف في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي قضي على ما يصل إلى 180 من القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأشار إلى أن ما يصل إلى 180 فردًا أوكرانيًا ومرتزقة أجانب، و4 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز RM-70 Vampire تشيكي الصنع، ومدافع هاوتزر Msta-B، بالإضافة إلى نظام مدفعي ذاتي الدفع من طراز M109 Paladin أمريكي الصنع دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية دمرت أكثر من 210 من القوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك الجنوبية وزابوروجيا.

وأوضح كوناشينكوف: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيا، أوقفت الوحدات المدافعة من مجموعة القتال الشرقية والطائرات والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات العدو بالقرب من مستوطنات رابوتينو ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوروجيا".

وأضاف: "كما تم إحباط نشاط مجموعة التخريب / الاستطلاع الأوكرانية بالقرب من روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".