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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بحاجة إليها".. تصريحات خطيرة من بايدن بشأن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشبكة CNN، اليوم الأحد، إن قرار تزويد أوكرانيا بذخيرة عنقودية لم يكن سهلا لكن كييف بحاجة إلى هذا السلاح في هجومها المضاد لمواجهة روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعلى الجانب الآخر، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بقرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية قائلة: إنها تهدف بذلك إلى إطالة أمد الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة الجاريان البريطانية.

وقالت زاخاروفا في بيان إن القنابل العنقودية هي خطوة أخرى تهدف إلى إطالة أمد الحرب دون مراعاة الخسائر في أرواح المدنيين.

وتابعت: "نحن نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد عذاب السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين. تدرك واشنطن جيدًا أن وعود الأوكرنازيين باستخدام الأسلحة العشوائية هذه بعناية ومسؤولية لا قيمة لها".

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كما أعلنت الحكومة الكندية، معارضتها لأستخدام الذخائر العنقودية التي وعدت واشنطن بمنحها لأوكرانيا لاستخدامها في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وأكدت الحكومة على التزامها بأتفاقية أوسلو التي تحظر هذه القنابل المثيرة للجدل.

وأوضحت الحكومة الكندية في بيان، أنها لا تؤيد استخدام الذخائر العنقودية، ونلتزم بوضع حد لآثار القنابل العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال.

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