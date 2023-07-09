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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تضمن الذخائر العنقودية لأوكرانيا النصر على روسيا؟

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قال مايكل كوفمان، الباحث في مؤسسة كارنيجي، إن قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يمكن أن يكون له "تأثير كبير يتجاوز ما قد تحققه الأسلحة  الأخرى" محققا اختراقات في ساحة المعركة، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان.

 

في تغريدة على تويتر ، قال كوفمان إن الهجوم المضاد لأوكرانيا محدود حاليًا "بذخيرة المدفعية المتاحة" وأن التقدم كان "بطيئًا" و "صعبًا".

ذكر إن حدود كييف ربما لا تتعلق بالقوى المقاتلة، بل تتعلق بالذخيرة.

 

أضاف أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سوف "يخفف من ضغط الوقت" على عمليات أوكرانيا ويعني أيضًا أن الولايات المتحدة "في وضع أفضل بكثير لمواصلة المجهود الحربي لأوكرانيا في العام المقبل".

 

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بقرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية قائلة إنها تهدف بذلك إلى إطالة أمد الحرب، وفق ماذكرت صحيفة الجاريان البريطانية.

 

وقالت زاخاروفا في بيان إن القنابل العنقودية هي خطوة أخرى تهدف إلى إطالة أمد الحرب دون مراعاة الخسائر في أرواح المدنيين.

 

تابعت"نحن نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد عذاب السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين. تدرك واشنطن جيدًا أن وعود الأوكرونازيين باستخدام الأسلحة العشوائية هذه بعناية ومسؤولية لا قيمة لها".

 

وحذرت من إن المدنيين سيتعرضون للهجوم وسيكونون الضحايا.

 

ولفتت إلى أن تجربة استخدام القنابل العنقودية في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ماثلة أمام الجميع وآثارها فظيعة.


وقالت: "من خلال توفير الذخائر العنقودية، ستصبح واشنطن متواطئة مع أوكرانيا وستتقاسم المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجارات، بمن فيهم الأطفال الروس والأوكرانيين".

 

أشارت زاخاروفا إلى أن التوسع المستمر في نطاق الأسلحة المسلمة إلى أوكرانيا يعني انخراط الولايات المتحدة وحلفائها بشكل أعمق وأعمق في الأعمال العدائية.

 

وشجعت المجتمع الدولي على إعطاء تقييمه للأعمال الأمريكية.

واعتبرت "إن نقل الذخائر العنقودية هو بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن عنه". 

كوفمان الولايات المتحدة العنقودية زاخاروفا ذخائر عنقودية

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