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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

زيلينسكي وسط أعضاء
زيلينسكي وسط أعضاء كتيبة آزوف

قالت موسكو إن عودة المقاتلين الأوكران من كتيبة آزوف والذين سبق أن أسرتهم موسكو وسلمتهم في صفقة تبادل لتركيا،  نظير عدم الإفراج عنهم، يعد "انتهاك مباشر" للاتفاق، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان.

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ذكرت روسيا إن عودة خمسة قادة أوكرانيين من تركيا ، "انتهاك مباشر" لتبادل الأسرى الذي توسطت فيه أنقرة العام الماضي.


يأتي ذلك بعد أن قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتغريد ناشرًا صورة له مع الرجال، الذين قادوا الدفاع عن مدينة ماريوبول حتى استسلامهم في مايو من العام الماضي، واستقلوا معه طائرة للعودة إلى أوكرانيا. و


قال زيلينسكي في منشور: "سنعود إلى الوطن من تركيا ونعيد أبطالنا إلى الوطن. سيكونون في النهاية مع أقاربهم ".

بموجب شروط تبادل الأسرى المتفق عليها بعد الاستسلام ، تم إطلاق سراح بعض الجنود المتورطين في القتال ، لكن قادتهم كانوا مطالبين بالتوجه إلى تركيا حتى نهاية الحرب. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي: "إن عودة قادة الآزوفيين من تركيا إلى أوكرانيا ليست أكثر من انتهاك مباشر لبنود الاتفاقيات القائمة". علاوة على ذلك ، في هذه الحالة ، انتهك كل من الجانب الأوكراني والجانب التركي الشروط.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس السبت إن فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل ، رغم أن بيسكوف قال لاحقًا إنه لم يتم الاتفاق على موعد.


وقد يتم تأجيل زيارة بوتين، ويقول محللون أن الخطوة التركية، تعد رميًا لحبل الود الأكثر بين تركيا وأمريكا من خلال أوكرانيا، لتساعدها اقتصاديًا وكذلك، ستقوم بتهدئة روسيا، حينما يقبل بوتين إليها زائرًا لاحقًا.
 

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