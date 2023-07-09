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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدينا زعيم غير كفء ومستعد للمعركة.. ترامب يتوعد بايدن من جديد

ترامب
ترامب

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نظيره الحالي جو بايدن في خطاب ألقاه في لاس فيجاس أمس السبت، مؤكدًا استعداده للمعركة والقتال في انتخابات عام 2024.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، انتقد بايدن مرارًا خليفته خلال خطاب حملته بلاس فيجاس، حيث أمضى حوالي 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن سياسات إدارة بايدن أدت إلى تفاقم الهجرة وأزمة الاقتصاد والجريمة ومواضيع أخرى.

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وقال ترامب لمؤيديه في باتلاند: "لدينا زعيم فاسد وغير كفء"، مضيفًا “ما كنت لأقول هذا قبل ثلاثة أسابيع. ما كنت لأقولها. في الواقع كنت لطيفًا جدًا معه. لكن الآن لا يمكننا أن نكون لطفاء بعد الآن لأن القفازات خلعتها ومستعد للقتال”.

كما أثار ترامب خلال الخطاب عددًا كبيرًا من الاتهامات، بما في ذلك أن بايدن "أخذ ملايين الدولارات من دول أخرى مثل الصين"، في إشارة على الأرجح إلى الاستثمارات التجارية الخارجية الواسعة التي قام بها نجله هانتر بايدن، بالإضافة إلى روسيا ورومانيا وأوكرانيا.

لم يكن بايدن مرتبطًا بشكل مباشر بصفقات ابنه التي تقدر بملايين الدولارات، على الرغم من ذكر اسمه في العديد من عمليات تبادل البريد الإلكتروني خلال تلك الفترة.

 ترامب :"بايدن مخترق تمامًا

ولفت ترامب إلى أن "بايدن مخترق تمامًا"، مؤكدًا أنه في التاريخ، لم تكن هناك فضيحة كهذه قط.

واتهم بايدن أيضًا بعرقلة مشروع خط أنابيب كيستون، كما عاد واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس الحالي.

ترامب لاس فيجاس انتخابات عام 2024 الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

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