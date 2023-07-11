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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون يريدون منع ترامب من إعادة ترشيحه لانتخابات الرئاسة

ترامب
ترامب

يسعى بعض الجمهوريين في ولاية أيوا إلى بداية قوية لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس.

 

ويذكر المحللون أن من شأن خسارة ترامب في ولاية أيوا، أن يقلب الانتخابات التمهيدية بأكملها.

وقد يمهد هذا الطريق، لإنطلاق المرشحين الجمهوريين، وإبعاد الربطية بين مصير كل جمهوري بالرئيس السابق المتهم مرتين.

ومن المتوقع أن يسافر كل مرشح رئاسي للحزب الجمهوري، باستثناء حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي ، إلى ولاية أيوا في مرحلة ما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

في 14 يوليو، سيستضيف مذيع فوكس نيوز، السابق تاكر كارلسون مقابلات مع ستة مرشحين.
وفي 28 يوليو، من المتوقع أن يحضر كل من ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس عشاء لينكولن للحزب الجمهوري في ولاية أيوا - من المحتمل أن يتقابل المرشحان الجمهوريان الأوفر حظًا في نفس المكان لأول مرة.

ولم تحدد استطلاعات الرأي في ولاية أيوا، أي من المرشحين ستكون النتائج في صالحهما، حتى في الوقت الذي يبسط فيه ترامب تقدمه المهيمن في الاستطلاعات.

لا يوجد سياسي من ولاية آيوا أكثر نفوذاً في الوقت الحالي من الحاكمة كيم رينولدز ، الذي فاز بـما نسبته 95 من 99 مقاطعة في الولاية العام الماضي ولديه نسبة تأييد تقارب 90٪ بين الجمهوريين.

وفي وقت سابق رفضت رينولدز تأييد مرشح رسميًا ، لكن ظهورها المتكرر مع دي سانتس، خلال الأشهر العديدة الماضية لفت انتباه - وغضب - حملة ترامب ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز .

وانتقد ترامب رينولدز على موقع تروث سوشيال، مدعيا الفضل في انتخابها لعام 2018، وهو تعليق أثار حفيظة رينولدز عندما أدلى بذلك في اجتماع حاشد في ولاية أيوا الشهر الماضي، وهاجمها لأنها ظلت "محايدة".

في غضون ذلك، أقام دي سانتس، علاقة وثيقة مع رينولدز - حتى أنه اقترح أن يخدم حاكم ولاية أيوا في حكومته إذا تم انتخابه.
 

التجمع الحزبي الأول 15 يناير الانتخابات التمهيدية الانتخابات الجمهوريين الجمهوري 2018

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