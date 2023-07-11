لشبونة البرتغالي يوجه صدمة قوية لـ الزمالك بشأن غرامة شيكابالا

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل مع نادي سبورتنج لشبونة، بشأن تقسيط الغرامة التي تم توقيعها من قبل المحكمة الرياضية بسبب التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الحالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. سبورتنج لشبونة البرتغالي يرفض فكرة تقسيط غرامة الزمالك ويتمسك بالحصول على المبلغ كاش".

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي، حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و500 ألف يورو، وتم منع النادي من القيد بسبب عدم دفع قيمة الغرامة حتى الآن.