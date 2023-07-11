المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول تدهور حالة الفنان إيمان البحر درويش و دخول الفنان مصطفى كامل و الشركة المتحدة ونقابة المهن الموسيقية للوقوف إلى جواره من شدته.

خلال الساعات الي فاتت تصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤشرات البحث بعدما نشرت بنته صورة له وهو في حالة صحية متدهورة.



وفورا أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيان كشف فيه تحرك النقابة تجاه الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالته الصحية.وقال مصطفى كامل إنه بيتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش.

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