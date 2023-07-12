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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة السويسري بمدينة نصر يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحي

صدى البلد

يعانى سكان منطقة السويسري - مدينة نصر في محافظة القاهرة ، من انتشار مياه الصرف الصحي في المنطقة وخاصه بعمارة ٦ و ١٣ و ١٤ ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات .

يقول الاستاذ محمد رشوان لطفي أحد المتضررين من سكان المنطقة فى رساله لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : " حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا  من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب مستنقعات مياه الصرف الصحي و تحول المنطقة إلى برك  مياه الصرف الصحي".

أكد رشوان أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة، مشيراً إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل ".

 

ويناشد أهالي المنطقة محافظ القاهرة ، بسرعة التدخل لحل مشكلة المنطقة وإنقاذ الأهالي من خطر  الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الأمراض والأوبئة تحاصرنا انتشار الفيروسات انتشار مياه الصرف الصحي برك مياه الصرف الصحي

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