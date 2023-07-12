عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قنا .. عامود كهربائي متهالك يعرض سكان شارع النعماني بدشنا صفاره للخطر

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والخوف بين سكان شارع النعماني _مركز دشنا صفارة - التابعة لمحافظة قنا ، بسبب عمود إنارة متهالك ويسقط منه الأسلاك يحدث منه ماس كهربائي ، يعرض حياة المواطنين والأطفال للصعق الكهربائي.

يقول المواطن محمد حمام ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نستغيث نحن سكان شارع النعماني _مركز دشنا صفارة - التابعة لمحافظة قنا  ، من وجود عمود متهالك ويسقط منه الأسلاك يحدث منه ماس كهربائى  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

أضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء  لصيانة العمود المتهالك، وخاصة أنه في طريق رئيسي وأمام منازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة قنا والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالي المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠١١٩٢٥٢٥٩

اقرأ أيضا

مواطن يشكو من وجود عمود إنارة متهالك وآيل للسقوط بشارع خليل غنيم في الزقازيق.. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

1000028002
1000028002
1000028003
1000028003
1000028004
1000028004
1000028005
1000028005
أعمدة الكهرباء الصعق بالكهرباء شبكة الكهرباء عمود إنارة متهالك ماس كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

بسبب داعش والأسلحة الكيميائية.. الإمارات تحذر من خطر يهدد المنطقة بأكملها

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023

المالية: صرف 7.5 مليار جنيه لـ 750 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»

امتحانات الثانوية العامة 2023| بدء امتحان الاقتصاد بلجان المكفوفين

هل ترك المأموم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام يؤثر في صحة الصلاة

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ