لبنان يوعز لبعثته الأممية بتقديم شكوى ضد إسرائيل لتكريس احتلالها لبلدة الغجر

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء أنها أوعزت لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وقالت وسائل الإعلام إنه في إطار إستكمال تلك المساعي الدبلوماسية، التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بسفراء الصين واسبانيا واليابان اليوم وقد تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري.

وأوضحت وسائل الإعلام إنه تم إبلاغ هذه الدول بأن لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة.