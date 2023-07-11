عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يوعز لبعثته الأممية بتقديم شكوى ضد إسرائيل لتكريس احتلالها لبلدة الغجر

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء أنها أوعزت لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـتقديم شكوى  إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وقالت وسائل الإعلام إنه في إطار إستكمال تلك المساعي الدبلوماسية، التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بسفراء الصين واسبانيا واليابان اليوم وقد تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري.

وأوضحت وسائل الإعلام إنه تم إبلاغ هذه الدول بأن لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة.

وزارة الخارجية اللبنانية الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي شكوى ضد إسرائيل لبنان احتلال بلدة الغجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ترشيحاتنا

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ