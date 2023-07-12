أهالي منطقتي العتالين والتحويله بديروط يستغيثون بالمسئولين لفتح طريق للمشاه

استغاث أهالي منطقتي العتالين والتحويله بمركز ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لفتح طريق للمشاه لسهوله حركة المارة.

ويقول المواطن حسين هاشم بكير احد الأهالي المتضررين في رسالته : نحن اهالي منطقتي العتالين والتحويله بمركز ديروط نستغيث بالمسئولين للتدخل بشكل شخصي وعاجل جدا لفتح طريق مشاه لهم حيث ان مشروع قناطر ديروط الجديده عزل المنطقتين عن المدينه.



وأضاف : مما يكلف الاهالي جهدا ماديا ووقتا ومسافه كبيره للوصول الي مصالحهم بمدينه ديروط كما ان المنطقتين بهما الكثير من المصالح الحكوميه مثل التامين الصحي والشباب والرياضه والمعهد الديني ومدارس ابتدائي واعدادي وموظفبن وهناك إمكانية فتح طريق مشاه.

مناشد المسئولين التدخل السريع وعاجل لحل لهذه الازمه الطاحنه ورفع المعاناة عن كاهل الأهالي نظر للظروف المعيشة الصعبه وعدم قدراتهم على دفع تكاليف انتقالات.



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