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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي منطقتي العتالين والتحويله بديروط يستغيثون بالمسئولين لفتح طريق للمشاه

صدى البلد

استغاث أهالي منطقتي العتالين والتحويله بمركز ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لفتح طريق للمشاه لسهوله حركة المارة.

ويقول المواطن حسين هاشم بكير احد الأهالي المتضررين في رسالته : نحن اهالي منطقتي العتالين والتحويله بمركز ديروط نستغيث بالمسئولين للتدخل بشكل شخصي وعاجل جدا لفتح طريق مشاه لهم حيث ان مشروع قناطر ديروط الجديده عزل المنطقتين عن المدينه.


وأضاف : مما يكلف الاهالي جهدا ماديا ووقتا ومسافه كبيره للوصول الي مصالحهم بمدينه ديروط كما ان المنطقتين بهما الكثير من المصالح الحكوميه مثل التامين الصحي والشباب والرياضه والمعهد الديني ومدارس ابتدائي واعدادي وموظفبن وهناك إمكانية فتح طريق مشاه.

مناشد المسئولين التدخل السريع وعاجل لحل  لهذه الازمه الطاحنه ورفع المعاناة عن كاهل الأهالي نظر للظروف المعيشة الصعبه وعدم قدراتهم على دفع تكاليف انتقالات.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التأمين الصحي التدخل السريع المصالح الحكومية ظروف المعيشة الصعبه مشروع قناطر ديروط

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