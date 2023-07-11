الجيش الأوكراني يقصف زابوريجيا بـ الذخائر العنقودية

أعلنت السلطات في زابوريجيا، اليوم الثلاثاء، قصف الجيش الأوكراني لمدينة توكماك في المقاطعة بـ الذخائر العنقودية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضي روسيا سترد موسكو عليها بالمثل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا يجر واشنطن إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب: "لا ينبغي لـ بايدن أن يجرنا أكثر إلى الحرب العالمية الثالثة بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وعليه أن يحاول إنهاء الحرب ووقف الموت والدمار المروعين اللذين تسببت فيهما إدارة غير كفؤة".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن القذائف العنقودية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف ستقتل وتشوه الأوكرانيين أنفسهم لعقود قادمة.

وأضاف أن “حجة واشنطن بشأن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة بسبب عدم وجود ذخيرة أخرى من الدول تؤكد فقط الحاجة إلى وقف تصعيد عاجل للصراع في أوكرانيا”.