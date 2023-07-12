استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من مجاورة 31 بالعاشر من رمضان

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع "صدى البلد الإخبارى تحت عنوان" تسبب الأمراض.. سكان المجاورة 31 بالعاشر من رمضان يشكون من انتشار القمامة " قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى تم التواصل مع المهندس محمد سعيد مدير عام النظافه بالعاشر من رمضان الذي بدوره قام بالتحرك لحل المشكله ورفع القمامة من المنطقة.

جاء ذلك بعدما سادت حالة من الاستياء بين سكان المجاورة 31 بجوار سوبر ماركت فضل الله بجوار مسجد عبدالله ابن عباس شارع الجمهورية -العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة والحيوانات الضالة ، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

وقال المواطن مصطفى الليثى ، في استغاثته لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة ووجود الحيوانات الضالة التى تهدد حياتنا، وتؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

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