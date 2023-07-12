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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من مجاورة 31 بالعاشر من رمضان

صدى البلد

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع  "صدى البلد الإخبارى تحت عنوان" تسبب الأمراض.. سكان المجاورة 31 بالعاشر من رمضان يشكون من انتشار القمامة " قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى تم التواصل مع المهندس محمد سعيد مدير عام النظافه بالعاشر من رمضان الذي بدوره قام بالتحرك لحل المشكله ورفع القمامة من المنطقة.

 

جاء ذلك بعدما سادت حالة من الاستياء بين سكان المجاورة 31 بجوار سوبر ماركت فضل الله بجوار مسجد عبدالله ابن عباس شارع الجمهورية  -العاشر من رمضان  التابعة لمحافظة الشرقية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة والحيوانات الضالة ، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

 

وقال المواطن مصطفى الليثى ، في استغاثته لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة ووجود الحيوانات الضالة التى تهدد حياتنا، وتؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إدارة الرقابة والرصد البيئى العاشر من رمضان انتشار أكوام القمامة انتشار الحيوانات الضالة انتشار الفيروسات

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