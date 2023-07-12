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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا في دمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أشارت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى استمرار حملات الموجة ال٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى ،  لافتة الى إزالة ٤ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٤٦٠ م٢ وذلك بنطاق مركز و مدينة الزرقا ،حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، وفى السياق ذاته ،، أكدت " المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٢٥حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٣٧م٢  منذ انطلاق تلك المرحلة ..

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ..

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دمياط الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل المركز الثالث املاك الدولة الموجة الـ٢١ رقعة الزراعية محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط

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