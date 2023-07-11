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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة كريستيانو رونالدو تسحر العيون بإطلالة مثيرة في الجيم

كريستيانو
كريستيانو

خطفت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت كاتيا أفيرو باطلالة ملفته داخل صالة الجيم مرتدية ملابس رياضية جذابة وهى تستعرص رشاقتها ولياقتها البدنية، نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١١_٠٦٣٢٢١
الجيم شقيقة كريستيانو رونالدو

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