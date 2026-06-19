المرور مجاني .. إيران تكشف شروطها لعبور السفن مضيق هرمز

أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بإعفاء السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي ​خلال فترة تفاوض ​مدتها 60 يوما بموجب مذكرة ⁠التفاهم الموقعة مع ​الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وذكرت هيئة ​مضيق الخليج الفارسي في بيان لها أن السفن الراغبة في ​عبور المضيق خلال فترة ​سريان الاتفاق المؤقت يجب أن ‌تقدم ⁠طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها.





وأشارت الهيئة إلى أنها ستعفي إيران السفن من ​رسوم ​الخدمات ⁠الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة والتأمين خلال ​هذه الفترة، مع إلزامها ​بتنسيق ⁠مساراتها وأوقات عبورها مسبقا بسبب وجود مناطق ⁠متأثرة ​بالألغام ولضمان سلامة ​الملاحة.