المرور مجاني .. إيران تكشف شروطها لعبور السفن مضيق هرمز

أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بإعفاء السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وذكرت هيئة مضيق الخليج الفارسي في بيان لها أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستعفي إيران السفن من رسوم الخدمات الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة.