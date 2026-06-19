ناقلة نفط خام يابانية تعبر مضيق هرمز

أفادت وزارة الخارجية اليابانية بعبور سفينة مملوكة لشركة يابانية وعلى متنها ثلاثة يابانيين ضمن أفراد الطاقم مضيق هرمز بأمان اليوم الجمعة وخرجت من الخليج.
وفي بيان لها ؛ ذكرت الخارجية اليابانية أن السفينة، التي كانت عالقة في الخليج بسبب الحرب مع إيران، تتجه الآن نحو اليابان مضيفة أن الحكومة نسقت مع إيران مرورها.
أشارت الوزارة إلى أن السفينة هي ناقلة نفط خام ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة "كيويه تانكر" اليابانية.
وشددت الوزارة على أن جميع السفن المرتبطة باليابان والتي تقل أفراد طاقم يابانيين غادرت الخليج الآن.
وبدورها ؛ قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس "في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ستواصل الحكومة بذل كل جهد دبلوماسي لضمان استئناف الملاحة الحرة والآمنة للسفن في مضيق هرمز بشكل فوري".
وأضافت تاكايتشي أن 37 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال تنتظر المرور عبر مضيق هرمز.