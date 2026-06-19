ناقلة نفط خام يابانية تعبر مضيق هرمز

أفادت وزارة الخارجية اليابانية بعبور سفينة مملوكة ​لشركة يابانية وعلى متنها ثلاثة ‌يابانيين ضمن أفراد الطاقم مضيق هرمز بأمان اليوم الجمعة وخرجت من ​الخليج.



وفي بيان لها ؛ ذكرت الخارجية اليابانية أن السفينة، ​التي كانت عالقة في الخليج بسبب ⁠الحرب مع إيران، تتجه الآن ​نحو اليابان مضيفة أن الحكومة ​نسقت مع إيران مرورها.



أشارت الوزارة إلى أن السفينة هي ناقلة نفط خام ترفع ​علم ليبيريا مملوكة لشركة "كيويه تانكر" ​اليابانية.



وشددت الوزارة على أن جميع السفن المرتبطة باليابان ‌والتي ⁠تقل أفراد طاقم يابانيين غادرت الخليج الآن.



وبدورها ؛ قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس "في أعقاب التوقيع ​على مذكرة ​تفاهم بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، ستواصل الحكومة بذل كل جهد ​دبلوماسي لضمان استئناف الملاحة ​الحرة ⁠والآمنة للسفن في مضيق هرمز بشكل فوري".



وأضافت تاكايتشي أن 37 سفينة ⁠مرتبطة ​باليابان لا تزال ​تنتظر المرور عبر مضيق هرمز.