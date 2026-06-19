سنغافورة ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.. وتدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق "هرمز"

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رحبت سنغافورة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى وقف جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ووضع إطار لمواصلة المفاوضات بين الجانبين.

وأشادت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان اليوم /الجمعة/ - بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، مشيرة على وجه الخصوص إلى الدور الذي اضطلعت به باكستان وقطر في الوساطة.

وذكرت الوزارة أن تسوية القضايا العالقة وفقًا للقانون الدولي من شأنها أن تهيئ الظروف اللازمة لتحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة.

كما رحبت سنغافورة بالتعهد بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية للتجارة الدولية.

وحثت الوزارة جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، بما يضمن المرور الآمن والسلس عبر مضيق هرمز، وحماية سلامة البحارة والسفن العاملة في المنطقة.