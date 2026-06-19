قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم استئناف العبور.. المسار الرئيسي في مضيق هرمز لا يزال مغلقا

مضيق هرمز
مضيق هرمز
رحمة سمير

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن المسار المركزي الرئيسي في مضيق هرمز ما زال مغلقًا أمام حركة الملاحة البحرية، وفقًا لما أكده مسؤول بحري.

وأوضح المسؤول البحري أن إغلاق المسار الرئيسي يأتي بسبب وجود نحو 80 لغمًا بحريًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الألغام تتطلب عمليات إزالة وتأمين قبل إعادة فتح الممر الملاحي بشكل كامل.

وأضاف أن حركة العبور في مضيق هرمز تتم حاليًا عبر مسارين بديلين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وذلك لضمان استمرار الملاحة البحرية وتقليل تأثير إغلاق المسار المركزي على حركة السفن.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية

مضيق هرمز العبور حركة الملاحة البحرية الممرات المائية المسؤول البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

وزير خارجية لبنان: مسار المفاوضات اللبنانية مستقل عن المسار الإيراني-الأمريكي

وزير خارجية لبنان: مسار المفاوضات اللبنانية مستقل عن إيران- أمريكا

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد