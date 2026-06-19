رغم استئناف العبور.. المسار الرئيسي في مضيق هرمز لا يزال مغلقا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن المسار المركزي الرئيسي في مضيق هرمز ما زال مغلقًا أمام حركة الملاحة البحرية، وفقًا لما أكده مسؤول بحري.

وأوضح المسؤول البحري أن إغلاق المسار الرئيسي يأتي بسبب وجود نحو 80 لغمًا بحريًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الألغام تتطلب عمليات إزالة وتأمين قبل إعادة فتح الممر الملاحي بشكل كامل.

وأضاف أن حركة العبور في مضيق هرمز تتم حاليًا عبر مسارين بديلين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وذلك لضمان استمرار الملاحة البحرية وتقليل تأثير إغلاق المسار المركزي على حركة السفن.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية