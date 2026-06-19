العراق يعلن عودة تدريجية لإنتاج النفط بعد استقرار حركة هرمز

أكد وزير النفط العراقي باسم محمد، اليوم الجمعة، أن حقول النفط في البلاد أصبحت جاهزة لاستئناف عمليات الإنتاج، مشيرا إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية ستتم بشكل تدريجي حتى استعادة معدلات الضخ السابقة.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن استعادة الإنتاج الكامل لن تكون فورية، بل ستتم على مراحل وفقا للظروف التشغيلية وحركة صادرات النفط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تواصلت مع جميع العملاء بشأن تحديد الناقلات المستأجرة والمملوكة لهم، تمهيدا لتحميل شحنات النفط الخام العراقي المتعاقد عليها من الموانئ الجنوبية للبلاد.

استئناف الصادرات

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن عودة الصادرات ستجري بصورة تدريجية، مؤكدا أن استقرار عمليات الشحن يعتمد بشكل أساسي على استمرار مرور الناقلات بسلاسة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات الطاقة من منطقة الخليج.

ويأتي هذا التطور في ظل تحسن حركة الملاحة عبر المضيق بعد التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ساهمت في إعادة فتح الطريق أمام تدفق مزيد من ناقلات النفط بعد فترة من الاضطرابات والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

ويعد العراق من كبار منتجي النفط في منظمة أوبك، وتعتمد صادراته بشكل كبير على الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هرمز عاملا مؤثرا على قدرته على تصدير الخام للأسواق العالمية.

مراقبة الأسواق

تتابع الأسواق العالمية عن قرب تطورات استئناف صادرات النفط العراقية، خاصة مع ارتباطها المباشر باستقرار حركة الشحن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

ويرى مراقبون أن العودة التدريجية للإنتاج والتصدير قد تساعد في إعادة توازن الإمدادات بعد فترة من التوترات التي أثرت على حركة الطاقة في المنطقة، إلا أن استمرار الاستقرار سيظل مرتبطا بقدرة الأطراف المعنية على الحفاظ على التفاهمات السياسية والأمنية القائمة.