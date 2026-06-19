إنقاذ أكثر من 400 قطة.. سقوط عصابة لتجارة لحوم القطط في فيتنام

أنقذت الشرطة الفيتنامية أكثر من 400 قطة خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إجرامية متورطة في سرقة القطط والاتجار بها لاستخدامها في تجارة لحوم القطط بمدينة هو تشي منه، في واحدة من أكبر قضايا رعاية الحيوانات التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت العملية بعد سلسلة من بلاغات سرقة الحيوانات الأليفة في المدينة، حيث قادت التحقيقات الشرطة إلى تتبع نشاط الشبكة التي كانت تجمع القطط من مناطق مختلفة في جنوب فيتنام، قبل نقلها ضمن عمليات مرتبطة بتجارة اللحوم.

وبحسب تقارير إعلامية محلية ومنظمات معنية برعاية الحيوانات، تمكنت السلطات خلال العملية التي استمرت عدة أيام من ضبط مئات القطط الحية، إضافة إلى عدد كبير من القطط النافقة التي كانت محفوظة في ظروف صعبة.

وقالت منظمات رعاية الحيوان إن أكثر من 40 قطة تم العثور عليها خلال المداهمة أعيدت إلى أصحابها، بينما نفقت عشرات القطط الأخرى بسبب سوء الظروف القاسية التي كانت تعيش فيها قبل إنقاذها.

تفاصيل المداهمة

كشفت الشرطة عن العثور على 45 قفصا تضم نحو 400 قطة حية، إلى جانب أربع حاويات مصنوعة من الفوم ومليئة بالثلج تحتوي على نحو 80 قطة نافقة، كما عثرت على 21 قطة حية في موقع آخر مرتبط بالشبكة.

وأفادت السلطات بأن عدد القطط التي تمت مصادرتها تجاوز 500 قطة، ما جعل القضية من بين أكبر ملفات حماية الحيوانات التي يتم التعامل معها في فيتنام خلال السنوات الأخيرة.

وألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص على صلة بالشبكة، وقالت إن المشتبه بهم اعترفوا باصطياد وجمع القطط من مناطق مختلفة في جنوب البلاد على مدار نحو ثلاث سنوات، بما في ذلك مدينة هو تشي منه ومدينتي تاي نينه وأن جيانغ.

وأكدت منظمات حماية الحيوان أن هذه العملية كشفت حجم تجارة لحوم القطط في البلاد، حيث قال كارانفير كوكرجا، المسؤول عن حملة مناهضة استهلاك لحوم الكلاب والقطط في منظمة "هيومن وورلد فور أنيمالز"، إن القضية تمثل تذكيرا بحجم هذه التجارة وتأثيرها على الحيوانات.

معاناة القطط

قالت فونغ فام، مديرة منظمة "هيومن وورلد فور أنيمالز" في فيتنام، إن آلاف القطط يتم سرقتها ونقلها وذبحها شهريا في أنحاء البلاد ضمن هذه التجارة، مضيفة أن القطط التي تم إنقاذها نجت من مصير مأساوي.

وأوضحت أن عددا من القطط التي تم إنقاذها كانت حاملا، ما أدى إلى ولادة صغار داخل مكان الرعاية بعد نقلها من موقع الاحتجاز.

وقال كريس جيندلهومر من منظمة "فيتنام كات ويلفير"، التي تساعد في رعاية القطط، إن الأيام الماضية شهدت مشاعر متباينة بين الفرح والحزن، مشيرا إلى أن رؤية العائلات وهي تأتي للبحث عن قططها كانت لحظة مؤثرة، لكن بعض الأسر لم تتمكن من العثور على حيواناتها الأليفة.

وأضاف أن الأطباء البيطريين والمتطوعين يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية للقطط التي نجت من ظروف الاحتجاز.