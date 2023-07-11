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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

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ثروت سويلم: درع الدوري في عهد أبوريدة تكلف 270 ألف جنيه ودخل المخازن

صدى البلد

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن موضوع تسليم درع الدوري حصل على أكبر من حقه خلال الساعات الماضية، ولا توجد أزمة مطلقًا، والمتبع هو تسليم الدرع في نهاية المسابقة.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم نصل للاحترافية بعد لتقديم درع الدوري وسط الجماهير، ولكن مع الدرع الجديد سيتم تسليمه داخل الملعب واختيار نموذج الدوري الجديد جاء كاختيار موحد".

وأضاف ثروت سويلم: "الدرع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، تم تخزينه في المخازن بعد رحيل هاني أبو ريدة ثم تواجدت أنا وبعد ذلك رحلت ولم يتم تسليمه وتكلف 270 ألف جنيه".

وقال عضو رابطة الأندية: "الدرع الحالي سوف يتواجد في متحف اتحاد الكرة بعد ذلك بمشروع الهدف وهذا الوضع الطبيعي، وسوف يتم الحصول عليه من الأهلي مع اقتراب نهاية الموسم المقبل ولن يحتفظ به، ونسعى لحضور الجماهير بكثافة في الموسم الجديد بما يقرب من 20 ألف متفرج، وبعد التنسيق الأمنى أعتقد سوف يتم مضاعفة الجماهير وأكثر".

وأردف ثروت سويلم: "تم مخاطبة نادي الزمالك لتسليم درع الدوري، والموسم الجديد سيشهد تطور كبير، والرابطة تبذل جهودا كبيرة للحرص على الظهور بشكل رائع لتسويق المنتج والحفاظ على الأندية الشعبية".

واستطرد: "تقدمت بطلب إحاطة لاستغلال ستاد القاهرة من ناحية الاستثمار، خاصةً أنه صرح عظيم ولا بد من تطوير مساحته الكبيرة ووجود استثمار رياضي به".

واختتم ثروت سويلم: "من أسوأ القرارات في اتحاد الكرة هو اختيار خبير تحكيم أجنبي، والعنصر المصري هو الأنسب للتحكيم من أجل حصد حقوق الحكام بشكل كامل".

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