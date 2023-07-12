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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | 5 أنواع مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه.. وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

 

بداية من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

تعتبر سيارات الهاتشباك من أشهر أنواع السيارات وأكثرها مبيعاً بالسوق المصري، حيث تتوفر بالعديد من المواصفات والتجهيزات الفاخرة.

 

وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023.

 

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023 في مصر.. صور

شهدت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري على جميع فئاتها، وبلغت قيمة الزيادة 50 ألف جنيه تقريباً.

 

لأول مرة.. أوبل تكشف عن أسعار جراند لاند 2023 في مصر

كشفت العلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر عن أسعار ومواصفات سيارتها الشهيرة أوبل جراند لاند موديل 2023، والتي تأتي للسوق المصري بلغة تصميم جديدة وعصرية، مع باقة من أقوى التجهيزات.

هاتشباك ميتسوبيشي إكليبس كروس ميتسوبيشي إكسباندر اوبل

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