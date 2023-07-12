أخبار السيارات | 5 أنواع مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه.. وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

تعتبر سيارات الهاتشباك من أشهر أنواع السيارات وأكثرها مبيعاً بالسوق المصري، حيث تتوفر بالعديد من المواصفات والتجهيزات الفاخرة.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023.

شهدت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري على جميع فئاتها، وبلغت قيمة الزيادة 50 ألف جنيه تقريباً.

كشفت العلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر عن أسعار ومواصفات سيارتها الشهيرة أوبل جراند لاند موديل 2023، والتي تأتي للسوق المصري بلغة تصميم جديدة وعصرية، مع باقة من أقوى التجهيزات.