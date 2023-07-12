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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. أوبل تكشف عن أسعار جراند لاند 2023 في مصر

أوبل جراند لاند موديل
أوبل جراند لاند موديل 2023

كشفت العلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر عن أسعار ومواصفات سيارتها الشهيرة أوبل جراند لاند موديل 2023، والتي تأتي للسوق المصري بلغة تصميم جديدة وعصرية، مع باقة من أقوى التجهيزات.

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وتعتبر أوبل جراند لاند موديل 2023 حاليًا في جيلها الأول، حيث تم البدأ في إنتاج هذا الجيل في عام 2017، وجاءت النسخة المحسنة منه في عام 2021، وهي المتاحة حاليًا في السوق المحلي.

أوبل جراند لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

تأتي السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات " 4 سبندر" سعة 1600 سي سي، يتاج قوة تصل الى 163 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن / متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. 

أوبل جراند لاند موديل 2023

بلغ السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

أوبل جراند لاند موديل 2023

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

طول كلي 4477 متر

عرض كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

أوبل جراند لاند موديل 2023

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2023

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى   HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه         أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,599,990 جنيه    

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