ضياء رشوان يتحدث عن الدور الداعم للرئيس السيسي في الحوار الوطني.. فيديو

‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك لجان مصغرة لمناقشة البنود التي تم الاختلاف عليها بين المشاركين في الحوار الوطني للخروج بتوافق من الجميع على تلك الاختلافات.



‏وتابع ضياء رشوان خلال لقاء في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كون الرئيس السيسي يخرج ويقول أنا ادعو إلى الحوار الوطني الشامل حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة ويدعو كل هذه القوى ويقول أن هذا الإصلاح السياسي تأخر هذا الامر كان إشارة للبدء لشيء حدث.

اجتماع الأربعاء



‏وأضاف رشوان "أنا اشهد أمام الله لا يوجد أي شخص قال لنا أن هذا الأمر سوف يناقش في الحوار وهذا لن يناقش هذا لم يحدث على الإطلاق".

ونوه ضياء رشوان أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع اليوم لوضع أجندة الحوار الوطني للأسبوع المقبل.