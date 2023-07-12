ضياء رشوان: مجلس الأمناء يجتمع غدا لحصر مقترحات الحوار وتقديمها للرئيس

‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن إعلام الإخوان يتجاهل الحوار الوطني و يتخوف من الاقتراب منه في ظل جديته.

وتابع ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة هي راعية لشعبها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية، متابعا أن الحوار الوطني يعد أحد أولويات الدولة في الفترة الحالية و خلق حالة من التفاعل بين كافة القوى والتيارات المختلفة.

مجلس الأمناء سوف يجتمع غدا



‏ونوه ضياء رشوان أن مجلس الأمناء سوف يجتمع غدا الأربعاء للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستقوم بحصر المقترحات التي تم التوافق عليها في الحوار ليتم تقديمها للرئيس السيسي ليوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة.