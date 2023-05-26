برلماني: الحوارالوطني يسير بدون خطوط حمراء..فيديو

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب ارادة جيل، أنه من خلال سير جلسات العمل بالحوار الوطني، تم التطرق إلى المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

وقال تيسير مطر، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الحوارالوطني يسير بدون خطوط حمراء، مؤكدا أن المناقشات بالجلسات كانت مميزة.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب ارادة جيل، أن أولويتنا في الحوار الوطني، هو المحور الإقتصادي، خاصة أنه يمثل إهتمامات أغلب الشعب المصري.

تم تلخيص بعض القضايا

وأشار تيسير مطر إلى أن جميع الأحزاب السياسية الموجودة داخل مصر تحدثت في جميع القضايا داخل هذا الحوار وتم تلخيص بعض القضايا لنقاط حتي يتم مناقشتها.