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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

أسباب الجلطة في المخ
أسباب الجلطة في المخ

أوضحت الإعلامية سهير جودة من خلال برنامجها الستات المذاع عبر قناة النهار، إن الفنان إيمان البحر درويش بيعاني من جلطة في المخ وغيبوية كاملة .

 

أسباب الجلطة في المخ

 

وتحدث الجلطة في المخ بسبب تكون تكتلات دموية، والتي تتشكل عندما يتعرض الجسم للإصابة؛ لتعمل على وقف النزيف، وبعد أن تقوم بمهمتها، فإن الجسم يفككها وتتدفق في الدورة الدموية، ولكن في بعض الأحيان تتشكل الجلطة داخل الأوعية الدموية ولا تتحلل فتعيق تدفق الدم لأحد أجزاء الجسم، ووفقًا لمكان الوعاء الدموي فإنها قد تسبب تأثيرات غاية في الخطورة.

 

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وتحدث جلطات الدماغ إذا أُصيبت أحد الأوعية الدموية التي تغذي المخ فتتشكل جلطة في مكان الإصابة، وإذا لم تتفكك هذه الجلطة فإنها تعيق تدفق الدم وتسبب عدم وصول العناصر الغذائية والأكسجين بشكل كافِ للمخ.

 

وإذا أصبحت الجلطة كبيرة بما يكفي لقطع إمداد الدم عن الدماغ، فإنها قد تؤدي إلى تلف أنسجة دماغية معينة أو ما يُعرف بالسكتة الدماغية، وفقا لما نشر في موقع “ مايو كلينك” الطبي.

 

أسباب الجلطة في المخ

 

وقد تحدث الجلطة أيضًا في جزء آخر من الجسم وعادةً في الساق ثم تنتقل إلى الأوعية الدموية في الدماغ أو الرئة وفي هذه الحالة تُعرف بالصمة، ومن أبرز أسباب حدوث جلطة المخ، ما يلي :

_ إصابات الرأس: 

قد تؤدي الارتطامات والصدمات والإصابات الناجمة عن السقوط أو الحوادث إلى إصابة الأوعية الدموية وحدوث نزيف في الدماغ، ما يحفز الجسم على تكوين جلطة لوقف النزيف، وإذا لم تتفتت الجلطة بعدها فإنها تعيق تدفق الدم، وقد يصل الأمر لسكتة دماغية.

 

_ الجلطات المتنقلة (الصمة): 

وهي جلطات تتشكل في أي جزء من الجسم، ثم تنتقل إلى وعاء دموي في منطقة أخرى كالدماغ، وعادةً ما تسبب هذه الجلطات المتنقلة أضرارًا لأجزاء أخرى من الجسم قبل أن تصل إلى الدماغ.

 

_  تصلب الشرايين:

 ويحدث نتيجة تراكم الكوليسترول ومواد أخرى على جدران الأوعية الدموية، تتعرض الشرايين المتصلبة لخطر التمزق، ما قد يتسبب في تكوين جلطة في المنطقة المتضررة.

جلطة المخ إيمان البحر درويش الفنان إيمان البحر درويش أسباب الجلطة جلطات الدماغ

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