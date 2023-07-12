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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ الصين ردًا على مواقف قمة الناتو ضدها

علم الصين
علم الصين

أعلنت بعثة الصين في الاتحاد الأوروبي، رفض البلاد بشكل قاطع مواقف قمة حلف الناتو الحالية من بكين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن الصين تعارض بحزم "تحرك الناتو شرقًا نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان أن الصين ترفض المحتوى المتعلق بالصين في بيان الناتو المشترك الصادر عن قمته، مؤكدة أنها ستحمي بشدة سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وفي وقت سابق، قالت دول "الناتو" في بيان قمة فيلنيوس، إن سياسة الصين وتقاربها من روسيا يمثلان تحديًا لمصالح وأمن وقيم الحلف، لكن "الناتو" يظل منفتحا على التعاون مع بكين.

وذكر البيان أن "الطموحات المعلنة وسياسة الإكراه للصين تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. ولا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع بكين، بما في ذلك ضمان الشفافية المتبادلة من أجل حماية المصالح الأمنية للحلف".

وأشار البيان الختامي إلى أن تعميق التفاعل الاستراتيجي بين بكين وموسكو يتعارض أيضا مع قيم ومصالح "الناتو"، موضحا أن "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا ومحاولاتهما المشتركة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصالحنا".

ودعا الحلف، في البيان، الصين إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة والامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا، كما حذر "الناتو" الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة.

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