الصين تعلن موعد زيارة جون كيري إلى بكين

أعلنت وزارة البيئة الصينية اليوم الأربعاء أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري سيزور الصين الأسبوع المقبل.

وحسب شبكة تليفزيون الصين، قالت الوزارة الصينية أن زيارة كيري لبكين ستكون في الفترة من 16 إلى 19 يوليو.

وأضافت الوزارة أن الجانبين الصيني والأمريكي سيتبادلان بشكل معمق وجهات النظر حول التعاون في معالجة تغير المناخ.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن الصين والولايات المتحدة تحافظان على الاتصالات بشأن الحوار والتبادلات على جميع المستويات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للزيارة المحددة التي جون كيري للصين، فأقترح عليكم الاستفسار من السلطات المختصة".

وأشار وانج إلى أن تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الدول.