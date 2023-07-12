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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شُعبة المحمول: مصانع مصر بدأت وبتقنيات حديثة وسلعتنا أساسية وليست ترفيهية

صدى البلد

أكّد محمد طلعت عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة تجار المحمول أن التليفون المحمول أصبح يمثل سلعة أساسية وضرورية بالنسبة للمواطنين ولا استغناء عنه بالمرة.

وقال "طلعت" إن أهمية التليفون المحمول جعلته سلعة استراتيجية وليست استهلاكية في ظل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنفذها الدولة، قائلًا " لا يوجد أحد يستطيع الاستغناء عن التليفون المحمول " الذي أصبح يمثل أهمية قصوى في حياتنا العادية والعملية والاعتماد عليه أصبح كليًا.

وتابع "طلعت" : هناك مصانع في مصر بدأت في تصنيع التليفون المحمول وبتقنيات حديثة لا تقل عن مثيلاتها في الخارج ، وهذا أمر يحسب لمصر أنها بدأت تتواكب عالميًا في التصنيع بهذا القطاع المهم.

وكشف رئيس شُعبة المحمول أن هذا القطاع يحتاج مزيدًا من المساندة للتوسع في التصنيع وتنفيذ توجه الدولة بتوطين الصناعة والتوسع بها من خلال السعي إلى تذليل أي عقبات تواجه أصحاب هذا القطاع ، وهو ما تسعى الشُعبة في القيام به بالتنسيق مع الجهات المعنية عن طريق الغرفة، لافتًا إلى الترتيب لعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع لبحث أي موضوعات أو شكاوى مشتركة لتمهيد الطريق أمام عملية التصنيع والحركة التجارية.

وعن سوق المحمول وما به من حركة تجارية خلال هذه الفترة قال "طلعت" إن السوق في هذا القطاع يعمل بصورة طبيعية وجيدة ، ولكن المبيعات أقل من الفترات الماضية نتيجة انشغال الأسر المصرية بامتحانات الثانوية العامة وسرعان ما سيعود رواج المبيعات والأمور إلى طبيعتها فور الانتهاء من هذه الامتحانات .
 

الامتحانات استراتيجية اجتماع موسع التليفون المحمول الحركة التجارية الشركات العاملة

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