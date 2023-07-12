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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب الأرجنتين ولا أنباء عن سقوط ضحايا

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، محافظة سالتا، اليوم الأربعاء، الواقعة شمال غرب الأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلو مترًا جنوب شرق منطقة سان أنطونيو دي لوس كوبرز، الواقعة في المحافظة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال على عمق 196.6 كيلو متر، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
 

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب سواحل أنتجوا وبربودا

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ،أمس الثلاثاء، المنطقة الواقعة بالقرب من سواحل أنتجوا وبربودا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.

ووقع الزلزال في الساعة 20:28 "23:28 بتوقيت موسكو"، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينجتون على جزيرة بربودا التي يسكنها نحو 1.3 ألف نسمة.

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