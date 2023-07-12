موجة حارة قادمة بهذا المواعد.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 12-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2175 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.04 جنيه للبيع، و33.92 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.95 جنيه للبيع، و39.82 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.76 جنيه للبيع، و100.41 جنيه للشراء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 23

الإسماعيلية 36 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 42 - 28

سوهاج 39 - 25

المنيا 38- 24



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة، بامتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يجعلنا نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، على الرغم من أنها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبرى اليوم، من المتوقع أن تكون 35 درجة مئوية، و38 درجة مع تواجد نسب الرطوبة.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار، يكون حار رطب على المناطق الشمالية، وهي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة بالمناطق الجنوبية وهي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه مع دخول فترات الليل، يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، نشعر به أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل تماما في أغلب محافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت أنه بدءا من الغد، الخميس، يوجد مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وموجة ارتفاع تستمر حتي منتصف الأسبوع المقبل، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 4.5 جنيه للكيلو

البصل 15 جنيهًا للكيلو

البطاطس 9.5 جنيهات للكيلو

الخيار 10 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 8 جنيهات

الفلفل الرومي 11 جنيها

الباذنجان 4 جنيهات

أسعار الفاكهة

الخوخ 28 جنيهًا

الكانتلوب 12 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 12 جنيهاً